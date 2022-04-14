Son dakika haberi | Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - CUMHURİYET tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat'ta zarar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor. Yangına dayanıklı malzemeden inşa edilen evlerin çoğunluğu 9 ayda tamamlandı. Tamamlanan evlerin Ramazan Bayramı'nda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında 50 bini orman 75 bin hektarlık alan zarar gördü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce hayvanın yok olduğu yangında yaklaşık 1200 ev, iş yeri ve 600 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Köyün tamamının yandığını, eşiyle birlikte ancak canını kurtardığını belirten Ahmet Özen iki katlı yapılan evinin bitmesini heyecanla bekliyor. Diğer yangın mağdurları gibi AFAD'ın sağladığı konteynerde yaşayan Özen, "Bayramdan önce dahi teslim edilebilir deniliyor. Evimi çok beğendim. Kendim yaptırmaya kalksam mümkün değil maliyetini karşılayamam. İnşallah çifte bayram yaşarız" dedi.