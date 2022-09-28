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Son dakika haberi | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görevli Uganda askeri helikopteri düştü

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Son dakika haberi | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görevli Uganda askeri helikopteri düştü

Son dakika haberi: Uganda ordusuna ait askeri helikopterin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) düşmesi sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda ordusuna ait askeri helikopterin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) düşmesi sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kampala merkezli Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Uganda ordusuna ait Rus yapımı Mi-17 helikopteri, KDC'deki Shujaa Operasyonu'nda görevli Ugandalı askerlere gıda götürdükten sonra kalkış sırasında düştü.

Helikopterin patlaması sonucu 12'den fazla asker hayatını kaybetti.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ordudan henüz resmi açıklama yapılmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Uganda, Aralık 2021'de KDC'nin doğusunda varlık gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçleri'ne (ADF) yönelik operasyonlara destek vermek amacıyla ülkeye asker göndermişti.

Uganda'nın KDC'de 1700 askerinin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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