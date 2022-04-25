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Son dakika haberi: Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 14 yaşındaki kız hayatını kaybederken, babası ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 14 yaşındaki kız hayatını kaybederken, babası ise yaralandı.

İddiaya göre, İğde Mahallesi'nde komşu olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. adlı şahıs, evden aldığı tüfeği ile komşusu Hasan (45) ile 14 yaşındaki kızı Sıla Marangoz'un üzerine ateş açtı. Kanlar içinde kalan baba ve kızının yardımına ilk olarak mahalle sakinleri koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 14 yaşındaki Sıla, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kızın cenazesi, savcılık incelemesi için morga konuldu. Jandarma ekipleri, olayın faili M.T.'yi gözaltına aldı. Mahallede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Sürücü/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş, Av Tüfeği, Elbistan, İğde, Güncel, Haberler

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