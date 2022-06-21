Son dakika haberi! Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda fotoğraf detayı

KONYA'da market alışverişinden dönen komşusu Gonca Pekşen (39) ile boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Abdullah Koçak'ı (40) öldüren Özkan Can'ın (42), 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Can'ın eski eşi Nadire Turan'ın, Abdullah Koçak'a uygunsuz fotoğraflarını gönderdiğine yer verildi.

Olay, 21 Ocak 2021'de saat 18.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'ndeki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı sanayi sitesinde çalışan eski eşi Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı. Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Pekşen ve Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin 11 yaşındaki oğlu ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi ile babasının cansız bedenlerini gördü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can'ın, ifadesinde 1 yıl önce eşi Nadire Turhan'ın, komşusu Abdullah Koçak ile ilişkisi olup uygunsuz fotoğraflar gönderdiği ve bunun üzerine boşandıklarını, aradan geçen süreçte diğer çift gibi yeniden birlikte yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.