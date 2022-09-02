Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde yürüyen O.T. (26) henüz bilinmeyen nedenle yolda karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, O.T'yi bıçakla kolundan yaraladı. Yaralı O.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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