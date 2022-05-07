Son dakika haberi | Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan İ.Ö.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Zincirleme Trafik Kazası, Anadolu Otoyolu, Şekerpınar, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title