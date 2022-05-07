Son dakika haberi | Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA - Esmer Geçal - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi... Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolculardan İ.Ö.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
AA / Esmer Geçal - Güncel