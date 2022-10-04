Son dakika haberi! Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yakacık Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Y'nin işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı. Başiskele ilçesinde, şüpheli İ.Y'nin adresine dün düzenlenen operasyonda, 8 kilo 101 gram kubar esrar, 316 gram toz esrar ve 193 gram kenevir tohumu ele geçirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Kerim Yavuz Başiskele Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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