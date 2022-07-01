Son dakika haberleri: KOCAELİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 14 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: KOCAELİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, mermi ve senet ele geçirildi.

KOCAELİ'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, mermi ve senet ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, ölümle tehdit etmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama, tefecilik, suç üstlenme, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve silah ticareti yapmak' suçları kapsamında organize suç örgütünü takibe aldı. Gerekli teknik ve fiziki araştırmaları tamamlayan polis ekipleri, bugün sabaha karşı 20 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 6 adet ruhsatsız tüfek, 218 adet fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title