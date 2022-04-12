Son dakika haberi: Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
ÇEŞME, İZMİR (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Çeşme Sokak'ta Ö.A'nın (53) evinin önüne 41 AGK 728 plakalı otomobille gelen 2 kişi beklemeye başladı. Ö.A'nın dışarı çıkmasıyla otomobilden inen bir şüpheli, silahla ateş açtı.
Bacaklarından yaralanan Ö.A, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerine geldikleri otomobille kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.