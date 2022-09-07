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Son dakika haberi | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Son dakika haberi | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde H.T. (25) ile S.A. (23) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

S.A'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği H.T. yaralandı.

Yaralı H.T, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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