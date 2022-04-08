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Son dakika haberi... Kocaeli'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu

AA - Şengül Azbay - Güncel
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Son dakika haberi... Kocaeli'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu.

Darıca Belediyesi güvenlik görevlileri Bayramoğlu Mahallesi sahilinde devriye gezdikleri sırada kıyıya vurmuş ölü yunus yavrusu olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi ölü yunusu bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, ölü yunusu incelemek için barınağa götürdü.

AA / Şengül Azbay - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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