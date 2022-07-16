Son dakika haberi | Kocaeli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Son dakika haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa süreli çalışması üzerine yangın söndürülürken atölyede maddi hasar oluştu.
AA / Esmer Geçal - Güncel