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Son dakika haberi: Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haberi: Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokaktaki evlere kötü koku sızması nedeniyle bölgedeki kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokaktaki evlere kötü koku sızması nedeniyle bölgedeki kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.

Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak'taki evlerin giderlerinden gelen kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kanalizasyona dökülen bir kimyasal maddeden kaynaklanabileceği üzerine AFAD ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerini olay yerine çağırdı.

AFAD ekiplerince yapılan ölçümler ve bölgedeki kanalizasyon hattında yapılan incelemeler sonucunda kokunun, kanalizasyon hattındaki tıkanıklıktan kaynaklandığı tespit edildi.

Olay yerine çağrılan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerince, kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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