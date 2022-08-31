Son dakika haberi: Kocaeli'de "kasten yaralama" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten yaralama" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İki ayrı "kasten yaralama" olayına karıştıkları öne sürülen C.S.P. ve B.G, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Kocaeli'de 'kasten yaralama' iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.