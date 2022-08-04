Son dakika haberi: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Alican A. idaresindeki 41 ABA 700 plakalı otomobil, Köşklüçeşme mevkisinde aynı yöne giden İrfan A'nın kullandığı 34 BCZ 396 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 34 BCZ 396 plakalı araçta bulunan Meryem S. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Güncel AA / Esmer Geçal İstanbul Tragger Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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