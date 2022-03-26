Son dakika haberi | Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberi... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Özbey Mahallesi'nde T.O'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.
AA / Murat Yıldırım - Güncel