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Son dakika haberi | Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberi | Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Özbey Mahallesi'nde T.O'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Güncel, Haberler

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