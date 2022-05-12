Son dakika haberi... Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde endüstriyel tesis imalat ve montajı alanında faaliyet gösteren bir fabrikanın kumlama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 10 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.