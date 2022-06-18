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Son dakika haberi... Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Son dakika haberi... Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

Son dakika haber... Kartepe ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtıp şehit aileleri ve gazi derneklerinin adını kullanarak para topladığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartepe ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtıp şehit aileleri ve gazi derneklerinin adını kullanarak para topladığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçede, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak şehit aileleri ve gazi dernekleri adına bağış topladığını söyleyen kişi için harekete geçti.

Jandarma ekiplerince yakalanan B.Ö'nün (30), herhangi bir dernek adına resmi belge taşımadığı belirlendi.

Şüphelinin dolandırıcılık suçundan 14 kaydının bulunduğu da tespit edildi.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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