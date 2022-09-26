Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kocaeli'de çıkan kavgada makasla yaralanan kişiyle baygınlık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Son dakika haberi... Kocaeli'de çıkan kavgada makasla yaralanan kişiyle baygınlık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada makasla yaralanan kişi ile baygınlık geçiren kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada makasla yaralanan kişi ile baygınlık geçiren kadın hastanede tedavi altına alındı.

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup, adliye çıkışında karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gruptakilerden A.A, makasla H.E'yi sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.E. ve baygınlık geçiren kadın, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli A.A. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title