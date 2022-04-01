Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler

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Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boş arazide çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boş arazide çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayraktar Mahallesi'ndeki boş bir arazide henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Boş araziden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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