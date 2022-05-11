Son dakika haberi! Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde önceki gün Burak E'yi (21) silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde 9 Mayıs'ta, çıkan tartışmada B.G'nin tabancayla ateş ettiği Burak E. yaralanmış, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
AA / Esmer Geçal - Güncel