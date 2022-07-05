Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Buse Sokak'ta yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, incelemeleri sırasında 30 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin başından tek kurşunla vurulmuş olduğunu tespit etti. Ceset, otopsi için Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. AA / Esmer Geçal - Güncel Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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