Son dakika haberi: Kocaeli'de babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zihinsel engelli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zihinsel engelli kişi tutuklandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zihinsel engelli kişi tutuklandı. Ulus Mahallesi 2150 Sokak'da evlerinde K.K. (27) ile babası Bayram K. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, babasını bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram K. yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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