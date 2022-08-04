Son dakika haberi: Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Son dakika haberi: Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberi: Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, test uçuşu sırasında ağaca takılı kalan insansız hava aracını (İHA), itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, test uçuşu sırasında ağaca takılı kalan insansız hava aracını (İHA), itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinin tasarladığı insansız hava aracı, test uçuşu sırasında bir ağaca takıldı.

İHA'yı kendi imkanlarıyla kurtaramayan öğrenciler, daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze Grup Amirliği ekipleri, sepetli araçla Gebze Teknik Üniversitesine geldi.

İtfaiye ekipleri, ağaca takılı kalan insansız hava aracını kurtararak, öğrencilere teslim etti.

AA / Şengül Azbay - Güncel

İhlas Haber Ajansı Kocaeli İtfaiye Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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