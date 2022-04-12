Son dakika haberi! Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı
AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i Adana'da yakalandı.