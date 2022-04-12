Son dakika haberi! Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi! Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i Adana'da yakalandı.

Son dakika haberi! Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

Son dakika haberi! Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

Son dakika haberi! Kobani finansörü olduğu belirlenen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Ankara Başsavcılığı, Kobani, Ekim, Güncel, Haberler

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