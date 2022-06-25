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Son dakika haberi: KKTC'de yangın bölgesinde başlayan sağanak alevleri söndürdü

AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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Son dakika haberi: KKTC'de yangın bölgesinde başlayan sağanak alevleri söndürdü

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21 Haziran'dan bu yana orman yangının devam ettiği Mersinlik bölgesinde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak alevleri söndürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21 Haziran'dan bu yana orman yangının devam ettiği Mersinlik bölgesinde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak alevleri söndürdü.

Sağanak, bölge halkı, yetkililer ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak ile birlikte gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.

Lefkoşa ve Girne'de de sağanak görüldü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatlusu'da yangının yayılmasını engellemek ve söndürmek için Kriz Merkezi'nin toplandığı Zambak tatil köyünde yağmurun yağması ile yangının söndüğü haberi bizleri çok mutlu etmiştir. Hepimize geçmiş olsun, olağanüstü şartlarda söndürme çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

21 Haziran'da başlayan yangın, KKTC'nin Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerini kapsayan yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

Türkiye'den yangın söndürme çalışmalarına destek

Yangın söndürme çalışmalarına destek için başta Türkiye olmak üzere, Kıbrıs Rum kesimi, Birleşmiş Milletler, İngiliz Üsler Bölgesi ve İsrail'den de destek gelmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti sırasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve diğer yetkililerle yangın bölgesine giderek, incelemelerde bulunmuş ve yetkililerden bilgi almıştı.

Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan alevler, şiddetli rüzgarla birlikte parlayarak yeni yangınlara yol açmış, yangın tam olarak kontrol altına alınamamıştı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

21 Haziran Kıbrıs Güncel Haberler Son Dakika

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