Son dakika haberi! KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü Son dakika gündem haberi... Morgun önüne yanaşan cenaze aracından detaylar Morgun önünde bekleyen ölen kişinin yakınlarıSivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü SİVAS - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Morgun önüne yanaşan cenaze aracından detaylar Morgun önünde bekleyen ölen kişinin yakınları Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü SİVAS - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan R.Z.Ç'ye (62) kene yapıştı. Rahatsızlanan R.Z.Ç, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.Z.Ç. yaşam mücadelesini kaybetti. Güncel AA / Göksel Cüneyt İğde Kırım Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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