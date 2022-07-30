Son dakika haberi! KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Son dakika gündem haberi... Morgun önüne yanaşan cenaze aracından detaylar Morgun önünde bekleyen ölen kişinin yakınlarıSivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü SİVAS - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
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Morgun önüne yanaşan cenaze aracından detaylar
Morgun önünde bekleyen ölen kişinin yakınları
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
SİVAS - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan R.Z.Ç'ye (62) kene yapıştı.
Rahatsızlanan R.Z.Ç, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.Z.Ç. yaşam mücadelesini kaybetti.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel