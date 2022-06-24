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Son dakika haberi... Kızılay'dan Marmaris orman yangını ekiplerine destek

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Kızılay'dan Marmaris orman yangını ekiplerine destek

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının ilk anlarından bu yana Bölge Afet Müdahale Merkezi ve bölgedeki Kızılay şubelerinden afet uzmanı ve gönüllüleriyle bölgede yardım çalışmaları yürüten Kızılay, yangın söndürme ekiplerine verdiği desteği sürdürüyor. Orman yangını bölgesinde 24 saat esasına göre çalışıldığını söyleyen Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, afet uzmanları ve gönüllülerle sahada olmaya devam edileceğini söyledi.

Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü, İzmir Afet Müdahale Merkezi, Ankara Afet Müdahale Merkezi, Milas, Aydın, İzmir Şubesi ile Kızılay Lojistik Grubundan afet müdahale araçları ve uzman personel ile gönüllüleri afet bölgesine sevk eden Kızılay'ın sahadaki çalışmaları sürüyor.

KIZILAY MOBİL EKİPLERİ ÇALIŞILAN HER NOKTAYA ULAŞIYOR

Afet uzmanları ve gönüllüleriyle bölgede sıcak yemek, çorba, kumanya, ekmek, ikram malzemesi, içecek ve su desteğinde bulunan Kızılay ekipleri, sabit noktalara gelemeyen çalışanlara da mobil ekipleriyle gıda malzemeleri ulaştırıyor. Türkiye Afet Müdahale Planlamasına göre afetlerde beslenme hizmetlerinin sorumlusu olan Kızılay, Marmaris yangınında da her öğün için 3 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek çıkartarak görevini yerine getiriyor.

Kızılay, yangın kontrol altına alınana kadar bölgedeki çalışmalarını yürütmeye devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaris Kızılay Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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