Son dakika haberi: Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Fahrettin Toker - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

Son dakika gündem haberine göre DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKırşehir'de, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybeden Kerzi Nur Kablan'ın (3) doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kırşehir'de, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybeden Kerzi Nur Kablan'ın (3) doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. 17 Nisan'da doğum günü kutlanan küçük kızın, kendisine getirilen pastadaki mumları sevinçle üflediği ve kameraya el salladığı görüldü.

   


Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Güncel

Kırşehir, Doğum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title