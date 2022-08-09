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Son dakika haberi! Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

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Son dakika haberi! Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde E.K'nin kubar esrar imalat ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Köye yapılan operasyonda şüphelinin ikametinde 1 kilogram kubar esrar, 118 gram kenevir tohumu, ruhsatsız 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir Köşker Güncel Haberler Son Dakika

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