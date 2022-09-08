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Son dakika haberi | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akpınar ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 kilogram esrar ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler, 2 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, sahte para ve çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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