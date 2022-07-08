Son dakika haberi | Kırşehir'de polisten sahte para uyarısı

Kırşehir'de polis, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında satıcıları sahte para kullanımına karşı uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satışı yapan üretici ve satıcılar ile görüşerek sahte para konusunda bilgilendirdi.

Kurban alıcı ve satıcılarına gerçek banknot ile sahtesi arasındaki farkları, sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini anlatan polis ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması, her türlü şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Polis ekipleri, hayvan satıcılarına "Kurbanlık satarken dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olun" ve "Sahte paraya karşı dikkat edin" yazılı afiş ile sahte paranın özelliklerinin anlatıldığı broşür de dağıttı.