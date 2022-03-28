Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3)

KIZILIRMAK, ÇANKIRI (DHA) - HASAN'IN BABASI SEDAT AYDOĞAN: EKİPLERİN FAZLALAŞTIRILMASINI İSTİYORUM

Kırşehir'de 25 Mart'tan bu yana kayıp olan Hasan Aydoğan'ı (21) Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmaları yarın erken saatlerde yeniden başlayacak. Hasan babası Sedat Aydoğan, oğlunun bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Kırşehir'de katledilip Kızılırmak'a atılan Şeyma bulundu ama oğlum halen bulunmadı. Cumhurbaşkanım sizden yardım bekliyorum. Ekiplerin fazlalaştırılmasını istiyorum. Ciğerim yanıyor. Oğlum 2 gündür aranıyor. Dün ekip biraz fazlaydı. Bugün ekip biraz azaldı. Evladımı artık bulmak istiyorum. Evladımın yerini belirlemek ve toprağını atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan 2 güvenlik görevlisinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Özcan, "Bizim ciğerimiz yandı. Başkalarının ciğeri yanmasın. Bu canilere idam istiyoruz. Çocuklara olmadık işkenceler yapmışlar. Yeğenimin kız arkadaşı 18, kendisi ise 21 yaşındaydı. Daha gençliklerinin baharındalardı. Kızılırmak'ta aramalar yapılıyor ama ekipler yetersiz. Biz güvenlik görevlisine güvenmeyeceğiz de kimlere güveneceğiz. Canlı ya da cansız çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olcay DÜZGÜN- Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR,