Son dakika haberi... Kırşehir'de düğünde silahla yaralanma olayıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haber: Kırşehir'de bir kişinin düğünde sırtından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı. Kırşehir'de bir kişinin düğünde sırtından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta Mucur ilçesi Avcı köyünde D.D'nin, düğünde silahla sırtından vurularak yaralanmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada şüphelinin A.İ.A. olduğu belirlendi. A.İ.A'nın yanı sıra aynı düğünde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen C.T, T.A, E.E, O.Ö, S.T, Y.Ü, M.S, F.P. ve V.S. de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 5 av tüfeği, 3 tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, 15 tabanca fişeği, 18 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.A. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Güner Münir Karaloğlu Kırşehir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Kırşehir'de düğünde silahla yaralanma olayıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.