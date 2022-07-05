Kırklareli'ndeki otobüs kazasında ölen Sebahattin İğdi'nin cenazesi toprağa verildi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sebahattin İğdi, (44) son yolculuğuna uğurlandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sebahattin İğdi, (44) son yolculuğuna uğurlandı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi morgundan alınan İğdi'nin cenazesi, yaşadığı Edirne'nin Avarız köyüne getirildi. Burada baba Selami, anne Sevdiye, abi Selahattin İğdi ve kardeşi Sadiye Ersoy taziyeleri kabul etti. Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un köy camisinde kıldırdığı cenaze namazının ardından İğdi'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Törene Vali H. Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal ve vatandaşlar katıldı. Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. AA / Cihan Demirci - Güncel Güncel Haberler

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