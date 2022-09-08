Son dakika haberi | Kırklareli'nde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Turgutbey köyünde trafik ve asayiş uygulamasında M.Y'nin otomobilinde arama yaptı. Aramada 34,29 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Lüleburgaz Jandarma Hisarcık Güncel Haberler Son Dakika

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