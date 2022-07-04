Son dakika haberi... Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yaşadığı Fransa'dan yıllık iznini geçirmek için yola çıkan Bülent Palalı yönetimindeki yabancı plakalı panelvana TEM otoyolu gişeleri yakınında yolun karşı şeridindeki bir tırdan kopan lastik isabet etti.

Çarpma nedeniyle Palalı direksiyon hakimiyetini kısa süreli kaybetti, bu sırada Yunus Emre Tekin idaresindeki 34 PM 0031 plakalı otomobil, gurbetçi ailenin panlevan tipi aracına çarptı.

Kazada sürücü Tekin ile otomobilde bulunan Melek Karaca, Umut Talha Yücel, Ramuş Karaca, Çahla Tekin ile panelvan da bulunan Menekşe Palalı ile Ali Palalı yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

AA / Özgün Tiran - Güncel

TEM Otoyolu Lüleburgaz Kırklareli Fransa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title