Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, senet, alacakların yazılı olduğu defterler, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 343 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title