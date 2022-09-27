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Son dakika haberi... Kırklareli'nde tarihi eser operasyonunda 14 gümüş sikke ele geçirildi

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Son dakika haberi... Kırklareli'nde tarihi eser operasyonunda 14 gümüş sikke ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser operasyonunda erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 gümüş sikke ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser operasyonunda erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 gümüş sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada erken Roma dönemine ait olduğu belirtilen 14 gümüş sikke ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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