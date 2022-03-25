Son dakika... Kırklareli'nde polisin kovaladığı iki hırsızlık zanlısı at arabasını bırakıp kaçtı
AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Son dakika haberler: Kırklareli'nde polisin kovaladığı iki hırsızlık şüphelisi çalıntı malzemelerle yüklü at arabasını bırakarak kaçtı.
Kırklareli'nde polisin kovaladığı iki hırsızlık şüphelisi çalıntı malzemelerle yüklü at arabasını bırakarak kaçtı.
Doğa Mahallesi'ndeki inşattan demir çalındığını görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin kovaladığı şüpheliler, çalıntı malzemelerle yüklü at arabasını Yayla Mahallesi'nde bırakarak kaçtı.
Bölgede arama yapan ekipler, zanlılara rastlayamadı.
At arabası zabıta ekiplerine teslim edildi.