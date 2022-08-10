Son dakika haberi: Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Evrencik köyündeki evinde rahatsızlanan M.P'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, M.P'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen M.P'nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Güncel AA / Özgün Tiran Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

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