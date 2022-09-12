Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmetbey beldesindeki 3 iş yeri, ev ve eklentilerinde kaçak ürünlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilere ait adreslerde dedektör köpeği "Yıldız"ın da desteğiyle yapılan aramada 6 bin 460 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 255 gram kıyılmış tütün, bir kilogram nargile tütünü, mükerrer kullanım için toplandığı değerlendirilen 36 bandrol, 1778 boş sigara paketi ile elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title