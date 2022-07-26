Son dakika haberi | Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi - Haberler

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Son dakika haberi | Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Son dakika haberi | Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi

Son dakika haber: Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan baykuş ve leylek tedavi edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan baykuş ve leylek tedavi edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Kırklareli Valiliğince yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Kavaklı beldesindeki ormanlık alanda yaptıkları denetimler sırasında yaralı baykuş ile leylek olduğunu fark etti.

Asayiş ekipleri, durumu HAYDİ Timi'ne (Hayvan Durum İzleme) bildirdi.

Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı hayvanlar, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tedavi edilen baykuş ile leylek yeniden doğal ortamlarına salındı.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

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