Son dakika haberi | Kırklareli'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı Son dakika habere göre Kırklareli'nde eski bir fabrikadan bakır kablo çalarken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nde eski bir fabrikadan bakır kablo çalarken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde önceden ayçiçeği yağı fabrikası olarak kullanılan eski binada kabloların çalındığı ihbarını değerlendirdi. Ekipler T.Ü'yü (35), fabrikanın zemin katında bakır kabloları söktüğü sırada suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı. Fabrikadan şüphelinin söktüğü 80 metre bakır kabloya ise el konuldu. T.Ü'nün 7 hırsızlık, 5 uyuşturucu ve basit yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi. AA / Ufuk Ertop - Güncel Suç Araştırma Timi Kırklareli JASAT Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Kırklareli'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.