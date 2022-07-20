Son dakika haberi | Kırklareli'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi | Kırklareli'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Son dakika haberi | Kırklareli'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Kırklareli'nde eski bir fabrikadan bakır kablo çalarken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde eski bir fabrikadan bakır kablo çalarken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde önceden ayçiçeği yağı fabrikası olarak kullanılan eski binada kabloların çalındığı ihbarını değerlendirdi.

Ekipler T.Ü'yü (35), fabrikanın zemin katında bakır kabloları söktüğü sırada suçüstü yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Fabrikadan şüphelinin söktüğü 80 metre bakır kabloya ise el konuldu.

T.Ü'nün 7 hırsızlık, 5 uyuşturucu ve basit yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Suç Araştırma Timi Kırklareli JASAT Güncel Haberler Son Dakika

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