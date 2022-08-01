Son dakika haberi... KIRIKKALE - Silahlı kavgada 1 kişi öldü
Son dakika gündem haberi... Kırıkkale'de alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
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Kırıkkale'de alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Güzeltepe Mahallesi 568 Sokak'ta karşılaşan N.K. (55) ile Y.Ü. arasında alacak yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.Ü, tüfekle N.K'ye ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Y.Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Halil İbrahim İdik - Güncel