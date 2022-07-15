Son dakika haberi: KIRIKKALE - İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile şehit yakınları ve gaziler, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi. Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesiyle bir süre sohbet etti.

Yorulmaz'ın ailesi de oğullarının kabrine üzerinde "Canım oğlumuz, şehadetin kabul, doğum günün kutlu olsun." notu yazılı çiçek bıraktı.

Cuma namazından önce de Nur Camisi ve Külliyesi'nde ise şehitler için mevlit okutuldu ve dua edildi.