Son dakika haberi | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Son dakika haberine göre Kırıkkale'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı. Kırıkkale'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı. Erol Ö. idaresindeki 19 BR 774 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktası yakınlarında önünde seyreden Mustafa S'nin kullandığı 06 FJ 2595 plakalı otomobile çarptı. Savrulan 06 FJ 2595 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen Refik S. yönetimindeki 71 FA 292 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki Alev Ö. (28), İbrahim Ö. (8), Kuzey Ö. (1), Gül F. (42) ve Edanur F. (18) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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