Son dakika haberi... Kırıkkale'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi... Kırıkkale'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberi... Kırıkkale'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde yolculardan C.V'nin durumundan şüphelenen ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Münir Karaloğlu Kırıkkale Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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