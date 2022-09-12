Son dakika haberi | Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu. Araçta bulanan A.Ö'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde yaptığı aramada da 22 gram uyuşturucu madde buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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