Son dakika haberi! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti icra ettikleri sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, şüpheliler N.A. (42) ve S.K. (42) ile araçta yaptıkları aramada 80 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 22 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 uyuşturucu içme aparatı, 3 cep telefonu ve 2 bin 605 lira ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. hakimlikçe tutuklandı, N.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.